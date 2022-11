Álvaro Magalhães recorda Fernando Gomes: «Éramos adversários... mas muito amigos»

As homenagens a Fernando Gomes não se esgotam nos colegas do FC Porto. Álvaro Magalhães (antigo jogador do Benfica) foi adversário dentro das quatro linhas, mas nem isso impediu que se criassem laços de amizade que resistiram ao longo dos anos. Magalhães recordou assim o malogrado avançado, de quem foi colega na Seleção Nacional."O Fernando é um ídolo do futebol nacional, não apenas do FC Porto. Era pessoa extraordinária, foi um profissional dentro e fora das quatro linhas. Era meu amigo, foi meu capitão na Seleção e era amigo do seu amigo. As rivalidades eram dentro do campo, fora do campo era outra coisa. Tenho recordações fantásticas com ele, trabalhámos juntos nas férias no Algarve com o professor José Neto e o Lima Pereira, que já partiu também. O Gomes era um líder, e já não existem capitães com este calibre, qualidade, capacidade e nível cultural, que o dele era acima da média", começou por dizer."Era dos melhores. Já não existem avançados como o Gomes. Não podemos falar aqui o que fazíamos dentro do campo, para tentar desequilibrá-lo, ele era um jogador de elite. Era um campeão. Vai-se embora o campeão, mas deixa saudades evidentemente", disse, aprofundando a liderança de Gomes."Era uma liderança que os grandes capitães têm de ter, nasce com a pessoa mas vai crescendo com o tempo. Era um líder natural, sabia lidar com os colegas. Tinha nível cultural acima da média. Estava mais para ajudar o amigo e companheiro do que prejudicar. Nunca prejudicou ninguém. Eu era adversário mas muito amigo do Fernando Gomes", acrescentou.E que truques o adversário Álvaro Magalhães utilizava para enganar o avançado Gomes? "Ele colocava-se à frente da barreira e eu tinha de o picar no corpo para se afastar. Tínhamos a nossa experiência. Uma delas o Mário Wilson ensinou-me e... não posso dizer o resto, ele tinha de sair da barreira para estarmos tranquilos", atirou.