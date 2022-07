Amadu Camará assinou o primeiro contrato profissional com o FC Porto

O FC Porto anunciou esta sexta-feira que Amadu Camará assinou o primeiro contrato profissional, mantendo-se assim vinculado ao clube. O médio de apenas 16 anos, feitos no passado mês de março, integra a equipa sub-17 dos dragões e foi o histórico Jaime Magalhães quem apadrinhou a cerimónia do novo vínculo."É um jovem muito promissor e espero que continue a fazer aquilo que tem feito até aqui. Espero que dê muitos títulos a ganhar ao FC Porto, não só nas camadas jovens, mas também na equipa principal, e que tenha muita sorte a representar este grande clube, pois a responsabilidade é maior a partir de agora. Acreditamos muito nele e é por isso que assinou este contrato profissional", afirmou o antigo campeão europeu dos dragões, que foi titular na final de Viena a 27 de maio de 1987.Depois de ter iniciado carreira no União Santiago, Amadu Camará começou a jogar no FC Porto em 2018. Na pretérita temporada, este médio defensivo fez 20 jogos no plantel sub-17 e, à comunicação dos dragões, mostrou-se consciente do que significa o contrato profissional que agora assinou."É um passo importante na minha carreira e significa que o clube acredita em mim. Agora é continuar a trabalhar e dar ainda mais motivos ao FC Porto para acreditar em mim. Tenho sido muito feliz aqui e é um orgulho representar um clube com tanta história. Tenho o sonho de me estrear pela equipa principal com o Estádio do Dragão cheio e vou trabalhar muito para que um dia isso aconteça", afirmou.