Amarelos ao intervalo para Sérgio Conceição e Luís Gonçalves

Assim que Hélder Malheiro apitou para o intervalo, elementos dos dois bancos entraram pelo relvado, mas os portistas foram os que mais protestaram e tanto o treinador, Sérgio Conceição, como o diretor-geral, Luís Gonçalves, acabaram por ver cartão amarelo. Tudo isto, porque a primeira parte terminou com Otávio e Fábio Vieira caídos no relvado, lances em que o árbitro não assinalou falta. Daí a indignação do treinador e dirigente portistas. Depois de ter assistido os jogadores, o médico Nélson Puga também se dirigiu a Hélder Malheiro, enquanto Luís Gonçalves já falava, mais a frio, com o diretor do Arouca, Joel Pinho.