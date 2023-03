América sonha com regresso de Uribe

No que depender do América, do México, a experiência de Mateus Uribe no futebol europeu vai limitar-se ao FC Porto e acaba a 30 de junho próximo. A direção do clube a quem os dragões contrataram o internacional colombiano, no verão de 2019, quer aproveitar o facto de o médio se encontrar em final de contrato com os azuis e brancos para tentar convencê-lo a voltar à casa de partida para o Velho Continente.

Ora, de acordo com as informações avançadas pela ‘TV Azteca’, a direção do América vai dedicar-se com urgência a este dossiê, apostada em apresentar Uribe como primeiro reforço para o torneio Apertura 2023, que arranca a meio do ano. E, nesse sentido, pretende agir com rapidez, por forma a evitar concorrência de outro clube que veja no seu final de contrato uma boa oportunidade de negócio.

Conforme Record adiantou em tempo oportuno, Uribe e o FC Porto já chegaram a um consenso relativamente às três épocas de renovação, até 2026, faltando, porém, entendimento no que se refere ao enquadramento financeiro. E, segundo afirmam no México, é essa parte do acordo que está a impedir a consumação do prolongamento do contrato do internacional cafetero, o que leva o América a querer antecipar-se para garantir desde já um jogador com história no clube e que pode assinar por outra equipa desde 1 de janeiro.