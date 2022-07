Amine Harit associado ao FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Amine Harit foi ontem colocado na órbita do FC Porto por um portal dedicado ao futebol marroquino. O médio-ofensivo, de 25 anos, pertence aos quadros do Schalke 04, da Alemanha, mas deverá abraçar uma nova aventura neste verão, não obstante se encontre a participar nos trabalhos de pré-temporada do clube.

Trata-se de um internacional marroquino, nascido em França e com passagem pelas seleções jovens gaulesas, que na última temporada esteve emprestado ao Marselha, depois de quatro anos no Schalke 04. A sua chegada a Alemanha aconteceu depois de em 2016/17 ter sido orientado, em boa parte da época, por... Sérgio Conceição, no Nantes.

Amine tem contrato válido com os germânicos até junho de 2024 e o portal Transfermakt aponta a um valor de mercado na ordem dos 10 M€.