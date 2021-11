Andebolista Rui Silva recebe Dragão de Ouro: «Sinto-me super orgulhoso e honrado»

Rui Silva foi distinguido com o Dragão de Ouro para Atleta de Alta Competição do Ano e não escondeu a sua satisfação pela distinção."Sinto-me super orgulhoso e honrado. O que temos vindo a fazer no andebol é incrível, a ajuda que o FC Porto tem dado ao andebol português é fabulosa, com, passagens históricas nas competições europeias, para os jogadores é super produtivo. Vim para o FC Porto com enorme vontade de ganhar, tenho vontade de dar muito ao FC Porto e ao andebol. Estou aqui a representar o andebol e é super bom, espero daqui a um ano estar outro colega meu aqui a receber o prémio", referiu o andebolista, em declarações ao Porto Canal.Também Moncho López foi distinguido como Treinador do Ano e partilhou o prémio com todo grupo de trabalho do basquetebol."Estou muito emocionado, é a segunda vez que recebo, o primeiro foi uma experiência fantástica, em 2015, na altura na Proliga, este foi uma grande surpresa. Há outros treinadores no clube que foram campeões, mereciam esse dragão. Este também é merecido, este é para o basquetebol, todos sabem como acabou a final, todos fizeram um trabalho extraordinário, ultrapassámos a pandemia, conseguimos a Taça Hugo dos Santos, todos sabemos como perdemos o título nacional. Este Dragão é para a modalidade, o FC Porto é o clube mais importante da minha carreira, da minha vida, é uma profunda gratidão, receber este Dragão depois de um ano tão difícil é fantástico, este Dragão vai estar no próximo treino", referiu o técnico da equipa de basquetebol.