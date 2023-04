André Franco: «A pressão é incutida por nós próprios e não pelos resultados dos adversários»

André Franco analisou a vitória do FC Porto (1-0) no dérbi frente ao Boavista, a contar para a 30ª jornada da Liga Bwin."Um jogo complicado, como todos até ao fim. Todas as equipas lutam pelos seus objetivos e agora todos os jogos vão ser equilibrados, pelo que não esperamos vitórias fáceis até ao fim", disse o médio ao Porto Canal."Estou-me a sentir bem, tento jogador nos sítios onde posso causar mais perigo. Ultimamente tenho aparecido bem na área. Sofrer o penálti é uma consequência do trabalho de toda a equipa e de estar no sítio certo na hora certa.""A pressão é incutida por nós próprios e não pelos resultados dos adversários. A pressão de jogar no FC Porto é sempre a mesma. Focamo-nos no nosso trabalho, jogando antes ou depois dos adversários directos."Tivemos de jogar ainda mais à Porto, unir-nos e não deixar que entrassem na nossa muralha. Foi isso que aconteceu, uma grande exibição de todos e, depois da expulsão, colocámos toda a nossa alma cá para fora.""É especial ganhar o prémio [Mérito e Valores Porto], ainda por cima junto dos nossos adeptos. Agradeço o apoio de todos eles durante o encontro e esperamos que estejam connosco até ao fim, porque vamos continuar a lutar até final."