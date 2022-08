André Franco é jogador do FC Porto, apurou. O médio criativo, de 24 anos, assina por cinco temporadas e a operação de compra junto do Estoril tem um custo de quatro milhões de euros, valor que garante aos azuis e brancos 90 por cento dos direitos económicos do jogador.Recorde-se que esta era uma das posições que Sérgio Conceição queria ver reforçada e para a qual Matías Zaracho, do Atlético Mineiro, também era alvo.