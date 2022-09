André Franco e o 1.º golo: «Lembrei-me de tudo o que foi a minha carreira até chegar aqui»

O dia 10 de setembro dificilmente sairá da memória de André Franco. Foi nessa data que o avançado ex-Estoril se estreou a marcar com a camisola do FC Porto, num momento diante do Chaves que o português, de 24 anos, confessa ter sido ainda mais especial por ter sido no Dragão."Estou muito feliz, ainda por cima o primeiro jogo no Dragão. Sentir o calor dos adeptos e estrear-me a marcar foi muito bonito. Mas quero realçar o esforço de toda a equipa e a conquistar dos três pontos", começou por dizer, à SportTV.Nesse momento, assume, viveu uma celebração especial. "Foi um momento em que, em vez de festejar efusivamente, lembrei-me de tudo o que foi a minha carreira até chegar aqui. Agora há que trabalhar para usufruir de tudo o que é o FC Porto e para atingir os objetivos."Já sobre o jogo, André Franco destacou a dificuldade do mesmo. "O Chaves tem valor. Está a fazer bom campeonato. Mas nós superiorizámo-nos. A vitória é justa. Entrámos bem e era um resultado importante depois de uma derrota em Madrid, que foi injusta. Mas é passado, há que olhar para para frente. Terça há outro jogo, com o Brugge, para ganhar".A fechar, e voltando ao golo, o avançado deixou uma dedicatória: "Dedicar à minha família, ao meu pai e à minha mãe que sempre me apoiaram. Fica para eles o golo."