André Franco: «É o meu melhor momento no FC Porto»

Autor do segundo golo do FC Porto diante do Estoril, numa vitória dos dragões por 3-2 , André Franco assumiu que foi difícil levar de vencida a equipa da Linha, mas enalteceu a justiça do triunfo dos portistas."Foi um jogo dificílimo. A tabela não representa a qualidade que o Estoril tem, na minha opinião. Nesta reta final não vamos ter jogos fáceis na nossa caminhada. Sinto-me bem, a evoluir cada vez mais e a conseguir ajudar a equipa. Estou no rumo certo e estamos no rumo certo para atingir os objetivos", começou por dizer, ao Porto Canal.Diante da sua antiga equipa, Franco celebrou de forma discreta e assumiu que o momento foi diferente. "Foi um golo contra uma equipa especial, mas foi apenas mais um contributo. Por tudo aquilo que fizemos, pelas semanas de trabalho, penso que merecíamos todos esta vitória."Do ponto de vista individual, o médio confesso estar numa boa fase. "Penso que é o meu melhor momento no FC Porto. É o momento em que me sinto mais confiante, tenho recebido essa confiança da equipa técnica e dos colegas, que me estão a ajudar a colocar toda a qualidade em campo. É especial [ser um dos melhores em campo], especialmente no Dragão, quando marcas um golo e gritam o teu nome. É um prémio que partilho com toda a equipa."