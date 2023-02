André Franco: «É sempre especial fazer um golo, ainda para mais o que garante o apuramento»

André Franco mostrou-se "muito feliz" por ter marcado o golo que garantiu o apuramento do FC Porto para as meias-finais da Taça de Portugal, no triunfo por 1-0 sobre o Académico de Viseu. "Estou muito feliz por ter conseguido ajudar a equipa. Uma equipa que trabalha o que nós trabalhamos merece ser feliz e podemos dizer que estamos em todas as provas. É sempre especial fazer um golo, ainda para mais o que garante o apuramento, mas acho que o que deve ser destacado é o empenho do colectivo em garantir esse apuramento", começou por dizer o médio-ofensivo dos dragões, em declarações na 'flash' da Sport TV.

"É especial conseguir ajudar a equipa, mas é de realçar o trabalho de todos. Quem joga e não. É isso que faz um grupo forte. Estamos presentes em todas as competições e isso é que é importante", acrescentou, salientando o alerta dado por Sérgio Conceição à equipa antes do encontro: "Técnico avisou-nos que seria das deslocações mais complicadas da época, fruto da qualidade do Académico, e isso reflectiu-se no desenrolar. A conversa constante com o técnico foi relacionada com os ajustes que tinha de fazer. É um diálogo natural, tal como sucede durante os treinos."





"Lançamos o próximo jogo da mesma forma. Recuperar do desgaste e mentalidade para ir a Alvalade ganhar os três pontos", terminou.