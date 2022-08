André Franco esperou pelo FC Porto: «Disse que queria aguardar, era para aqui que queria vir»

André Franco falou pela primeira vez como jogador do FC Porto, na noite desta quinta-feira. Questionado sobre a decisão de mudar-se para a Invicta face a outros interessados, o médio-ofensivo deixou clara a sua vontade.



"Sim, foi uma decisão muito fácil. Assim que soube do interesse do FC Porto, em comunicação com os meus agentes e com o Estoril, disse que queria aguardar, pois era para onde queria ir", afirmou, "muito feliz" pelo passo dado: "Chegar a um grande clube e com a dimensão do FC Porto é sempre o sonho de qualquer jogador. Estou muito orgulhoso."