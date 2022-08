André Franco já esteve no Olival mas ainda à margem dos novos colegas

André Franco assinou ontem pelo FC Porto e, esta sexta-feira, já esteve no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival. Segundo apurou, o médio contratado ao Estoril esteve, contudo, à margem dos novos colegas, tendo realizado testes físicos e exames médicos.O boletim clínico, de resto, confirmou a presença de um novo nome, o de Marko Grujic, que desenvolveu treino condicionado por apresentar um quadro de fadiga muscular. Ainda segundo a informação disponibilizada pelo FC Porto, Evanilson manteve-se em treino condicionado, enquanto Manafá desenvolveu ainda tratamento à sua lesão e trabalho no ginásio.O FC Porto recebe este sábado o Marítimo, no Estádio do Dragão, em jogo da 1.ª jornada da Liga Bwin.