E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto oficializou a contratação de André Franco. O médio ofensivo rubricou um contrato válido até 2027. O centrocampista de características ofensivas, que tinha contrato com o Estoril Praia até junho de 2024 e uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, colmata a saída do também médio internacional sub-21 português Fábio Vieira para os ingleses do Arsenal.