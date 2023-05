André Franco promete dar luta até ao fim

André Franco fechou uma semana memorável, pelo nascimento da sua filha, com uma titularidade e um triunfo sobre o Casa Pia. No final da partida, o reforço formado no Sporting falou à Porto e prometeu: “Foi um jogo positivo e estamos cá para dar luta até ao fim.”

À boleia das palavras de Sérgio Conceição, André Franco vincou o objetivo de somar por vitórias as duas jornadas que faltam disputar na Liga Bwin. “Quem joga com este símbolo ao peito, quem representa o FC Porto e a cidade do Porto não se rende. Não vamos baixar os braços, faltam dois jogos, seis pontos que vamos querer muito conquistar. O resto não depende de nós, não podemos controlar, mas até ao fim podem contar com o FC Porto a lutar pela vitória”, afirmou ainda ao Porto Canal.

Sobre ter sido pai, concluiu: “É uma motivação extra para mim para poder contribuir ainda mais para o FC Porto.”