André Franco: «Queremos trazer a primeira Taça da Liga para o nosso museu»

André Franco salientou a boa entrada da equipa frente ao Gil Vicente. "O Gil Vicente tem uma excelente equipa e já estávamos à espera de ter dificuldades no jogo. Felizmente conseguimos entrar bem no jogo, marcar um golo e acho que controlámos o jogo. Podíamos ter feito mais um ou dois golos com relativa facilidade, mas o guarda-redes do Gil esteve também muito bem, mas acho que foi uma vitória justa para nós", começou por dizer o criativo, em declarações ao Porto Canal no final da partida."Míster pediu-me para ganhar as segundas bolas, para conseguir colar o nosso setor médio ao ofensivo, não deixar que o Gil ligasse entrelinhas e é sempre bom ter mais minutos e ganhar outra confiança.""Há sempre espaço a melhorar em tudo o que fazemos e se não foi hoje que marcamos mais golos vamos continuar a trabalhar com a nossa seriedade habitual e é isso que vamos fazer no próximo jogo.""É um título, como o míster já disse, que queremos muito. Queremos trazer a primeira Taça da Liga para o nosso museu. Vamos apanhar um Académico de Viseu que apesar de ser da 2.ª Liga tem bastante qualidade e vem super motivado para jogar connosco. Mas vamos encarar esse jogo como se fosse uma final para nós para depois conseguirmos marcar presença na final", concluiu.