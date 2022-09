André Franco reencontrou amigos

André Franco foi uma das grandes novidades no onze escolhido por Sérgio Conceição para o jogo no Estoril, juntando-se a Rodrigo Conceição e a Fábio Cardoso como as grandes mudanças na equipa em relação ao jogo com o Brugge. O médio, que na época passada representava os canarinhos, teve, assim, a oportunidade de rever os antigos companheiros.

O simbolismo do reencontro, de resto, ficou vincado logo no início. Quando as duas equipas se cumprimentavam antes do pontapé de saída, Joãozinho deu um grande abraço a Franco, a quem acabou por ‘sacar’ um amarelo logo nos primeiros minutos.