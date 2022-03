André Oliveira assinou contrato profissional com o FC Porto

? André Oliveira assina contrato profissional

? Médio 16 anos Sub-19

"Cabe-me dar o meu melhor para poder atingir os meus sonhos e objetivos”



Declarações completas: https://t.co/Z08ktrmHPb#FCPortoSub19 pic.twitter.com/1bn06ipfP7 — FC Porto (@FCPorto) March 22, 2022

O FC Porto assinou contrato profissional com André Oliveira, médio, de 16 anos, que já representou a equipa sub-19 dos dragões. Um momento inesquecível para o jovem talento, que não escondeu a sua satisfação."É um orgulho imenso assinar um contrato profissional pelo clube que amo e que represento. Cabe-me dar o meu melhor para poder atingir os meus sonhos e objetivos. Desde muito novo que acompanho o FC Porto e sempre foi o meu sonho jogar cá, neste relvado e com este público. Para mim, é uma responsabilidade e sinto que estou mais perto do meu objetivo", referiu André Oliveira, ao site do FC Porto, em pleno relvado do Estádio do Dragão.O jovem médio iniciou o seu percurso nas camadas jovens do Grijó, tendo chegado ao FC Porto em 2017, para jogar na equipa sub-13, cumprindo todas as etapas da formação até à estreia pelos sub-19.