André Villas-Boas "cheio de orgulho" no 128.º aniversário do FC Porto

O FC Porto celebra esta terça-feira o 128.º aniversário e a data foi assinalada nas redes sociais do clube, nos primeiros segundos após a meia noite.





No Instagram, André Villas-Boas foi dos primeiros a comentar a publicação do clube do coração. "Parabéns Futebol Clube do Porto! Que a tua força, mística, cultura e valores se projectem para a eternidade. A olhar por ti, estaremos nós, cheios de orgulho no que representas e no que significas para as nossas vidas. Viva o FC Porto!", escreveu o treinador que conduziu a equipa principal dos dragões em 2010/11.