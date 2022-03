André Villas-Boas deseja "rápidas melhoras" a Pinto da Costa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Villas-Boas foi das primeiras figuras públicas do universo FC Porto a reagir à notícia avançada, esta quinta-feira, pelo Correio da Manhã, segundo a qual Pinto da Costa acusou positivo à Covid-19 "Rápidas melhoras, presidente! Força", escreveu o treinador nas histórias de Instagram.Depois de ter cumprido diversas funções na estrutura do futebol portista, Villas-Boas assumiu o comando da equipa principal, em 2010/11, época em que conduziu o FC Porto à conquista da Liga Europa, do campeonato, da Taça de Portugal e da Supertaça.