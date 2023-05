André Villas-Boas e a candidatura à presidência do FC Porto: «Depende de muitos fatores»

André Villas-Boas não desfaz o mistério sobre se vai ou não candidatar-se à presidência do FC Porto em 2024, pese embora esse seja um cenário que não exclui por completo. O antigo técnico dos dragões não quer antecipar cenários, mas a verdade é que também não risca nenhum, nem mesmo o de avançar contra Pinto da Costa."Vamos ver. Depende de tantos fatores que neste momento não é o momento nem altura para falar", começou por dizer Villas-Boas, à margem da participação no Clube dos Pensadores, antes de falar de um possível embate com o atual presidente portista. "O Joaquim Jorge lançou-me essa provocação das palavras que disse uma vez, tal vomo o presidente disse outras, que englobam as não candidaturas de um e de outro em determinadas fases tendo em conta opositores que possam aparecer. Nesta fase, tenho responsabilidade como sócio de ter um papel ativo nas próximas eleições, se esse papel ativo será como sócio votante e não candidato, logo veremos", acrescentou.Ainda assim, o antigo treinador dos azuis e brancos não escondeu que chegar ao cargo máximo dentro do clube é uma ambição. "Neste momento não passa de um destino de vida e de uma paragem que não sei no tempo quando vai acontecer", frisou, sem querer ser um fator "de disrupção" num momento "decisivo" para o clube.Quanto à relação com Pinto da Costa, André Villas-Boas só teve palavras positivas para com alguém que diz respeitar muito, mesmo que o contacto agora seja mínimo. "Já não falo com ele há algum tempo com ele. Fui chamado esta semana a fazer um documentário sobre a vida dele que fiz com gosto. Deixo sempre palavras de admiração para com ele. Tenho esse respeito por ele. Nasci em 1977 e o presidente entra poucos anos depois. Nas memórias que entram na cabeça de uma criança, só as conheço com o presidente Pinto da Costa. Portanto, o respeito, admiração, carinho e agradecimento que tenho pelo que fez pelo FC Porto é singular. Já não falamos há algum tempo. A última vez foi num episódio trágico, falecimento de Fernando Gomes, antes disso foi na final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Chelsea. Não nos cruzamos, sento-me no lugar anual, lugar que respeito e que é lugar de sócio. Sento-me nessa cadeira, cadeira importante e apoio a equipa nos piores e melhores momentos", referiu, com a ressalva de que, em 2020, assinou a lista para a candidatura de Pinto da Costa.