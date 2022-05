André Villas-Boas e o clássico na Luz: «Que se repita uma história que para nós é eterna»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

11 anos depois, o FC Porto pode voltar a conquistar o título de campeão nacional no Estádio da Luz, num cenário que não passou em claro a André Villas-Boas, treinador dos dragões no triunfo de 2011. O técnico aproveitou a ocasião para deixar uma mensagem de apoio à atual equipa azul e branca."Boa sorte, FC Porto. Que se repita uma história que para nós é eterna. Estamos prontos para a batalha! Garra, luta, união por um Porto Campeão!", escreveu o técnico,, nas redes sociais.Recorde-se que, para além do campeonato, o FC Porto venceu também a Liga Europa, a Taça de Portugal e a Supertaça em 2010/11.