André Villas-Boas fez as pazes com Mourinho: «Já nos cruzámos e abraçámo-nos»

André Villas-Boas sublinhou, esta terça-feira, que está "formato pelo presidente atual" do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, reconhecendo, porém, que mantém "o sonho como possibilidade" de, um dia, se vir a tornar líder máximo do clube azul e branco.





"Este FC Porto que amamos é o FC Porto do presidente Pinto da Costa", referiu a respeito, o programa 'As Três da Manhã', da Renascença, a propósito da sua participação na WebSummit.Villas-Boas prosseguiu sobre a sua ligação aos dragões: "Tenho um amor eterno ao clube. Cresci como adepto. Treinei todos os escalões, fui ultra, Super Dragão, estive na arquibancada, bancada norte, bancada sul, nas tribunas, na cadeira de sonho...".André Villas-Boas falou também sobre a relação com José Mourinho, que, a dada altura das respetivas carreiras, sofreu um abalo. "Já nos cruzámos depois da nossa zanga e abraçámo-nos, porque há memórias que nos unem. Ele foi das pessoas mais importantes, se não a mais importante, da minha carreira. Deu-me 'full access' [acesso total] ao conhecimento. Não falámos desde então mais porque também há coisas que nos separam", comentou.Em plena feira tecnológica, Villas-Boas recordou ainda uma história da era dos DVDs, em 2003/04, quando pertencia à equipa técnica de José Mourinho, no FC Porto. "Nessa altura, a preparação dos jogos era feita através de DVD e, de vez em quando, não funcionava quando os jogadores estavam na sala. O Mourinho não ficava nada contente. Não satisfeito por partir o DVD, partia também o leitor de DVD, o projetor também voava...", contou, provocando muitas gargalhadas.Atualmente sem clube, o nome de André Villas-Boas tem sido associado a vários cargos, nomeadamente no Flamengo