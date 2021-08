André Villas-Boas mostra cartão de sócio do FC Porto e reações disparam

André Villas-Boas mostrou, esta segunda-feira, nas redes sociais, uma imagem dos diversos cartões de sócio do FC Porto que foi tendo ao longo da vida, bem como o atual dos seus três filhos. "A história continua! Sócio 7616", escreveu o treinador na legenda.





No Instagram e no Facebook, as reações à publicação dispararam num ápice, com muitos dos seguidores a garantirem que André Villas-Boas é o "futuro presidente" do FC Porto. "Para sempre um de nós", escreveram outros na caixa de comentários.