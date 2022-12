André Villas-Boas: «Que um dia a atribuição desta grande homenagem possa ser decidida pelos sócios»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Andre´ Villas-Boas (@officialandrevillasboas)

André Villas-Boas assistiu à distância à gala dos Dragões de Ouro, evento que elogiou através das redes sociais. O antigo treinador do FC Porto que poderá estar na corrida à presidência dos azuis e brancos deixou ainda um reparo à forma como foram escolhidos os premiados."Uma belíssima gala dos Dragões de Ouro mais uma vez demonstrando a importância e relevância desta grande instituição portuense, portuguesa e de prestígio internacional. Parabéns a todos os portistas distinguidos nesta enorme família. Que um dia a atribuição desta grande homenagem possa também ser votada e decidida pelos sócios e adeptos do FC Porto. Viva o FC Porto", frisou o técnico português, de 45 anos, campeão nacional pelos dragões em 2011.Nesse mesmo ano, Villas-Boas também recebeu um Dragão de Ouro , na categoria de Treinador do Ano, já ao serviço do Chelsea, após um ano em que juntou o campeonato à Taça de Portugal, Supertaça e Liga Europa.