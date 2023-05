André Villas-Boas sai em defesa de Pepe: «Racismo não»

André Villas-Boas não ficou à margem do alegado insulto racista proferido por Santiago Colombatto e dirigido a Pepe, no decorrer do FC Porto-Famalicão que apurou os dragões para a final da Taça de Portugal.O antigo treinador portista partilhou duas imagens do defesa-central, uma com a braçadeira de capitão do FC Porto e outra com a da Seleção Nacional, passando em ambas a mesma mensagem: "Racismo não."Recorde-se que, conformeadiantou, Pepe apresentou queixa à Polícia de Segurança Pública logo após o jogo, no qual denunciou que Colombatto lhe chamou "mono" (macaco, em espanhol).