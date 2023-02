André Villas-Boas tira curso de Gestão Executiva nos Estados Unidos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Villas-Boas está nos Estados Unidos da América a tirar uma pós-graduação em Gestão Executiva, mais concretamente na Columbia Business School. Trata-se de uma instituição privada pertencente à Universidade de Columbia, uma das mais reputadas do país que fica localizada em Nova Iorque.O treinador, que nunca escondeu a vontade de um dia vir a ser presidente do FC Porto, partilhou algumas imagens na sua conta de Instagram, legendando uma delas com a frase "auto desenvolvimento".