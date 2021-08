André Villas-Boas vinca que a cadeira de sonho "está bem entregue" a Sérgio Conceição

À margem da apresentação do Caramulo Motorfestival, no concelho de Tondela, André Villas-Boas foi confrontado com um possível regresso ao futebol português, como treinador, admitindo que esse é um cenário difícil, ainda mais pelo bom trabalho que Sérgio Conceição vem a desenvolver no comando técnico do FC Porto.





"É difícil. Não faltam muitos anos para atingir os 15 anos que quero ser treinador. Já cumpri 11 anos. É difícil, principalmente porque estou ligado ao FC Porto e, em Portugal, só aceitaria treinar o FC Porto", vincou André Villas-Boas sobre a chamada 'cadeira de sonho' e prosseguiu sobre o atual dono do lugar."Está bem entregue a um treinador que acabou de renovar o seu contrato por três anos e que defende as causas do FC Porto como eu defendi, não só enquanto treinador do futebol sénior, mas sobretudo do futebol juvenil, onde passei muitos anos. Será difícil. Além de que tenho esta visão de abraçar uma selecção, não pondo de parte tudo o que possa acontecer a nível de clubes", acrescentou.De resto, Villas-Boas também perspetivou o campeonato português em curso, com foco nos três crónicos candidatos ao título."Sabemos que os três grandes vão lutar pelo titulo, mas ainda é muito cedo para ver o que pode acontecer. Vai ser um campeonato animado, sem dúvida, porque FC Porto tem a responsabilidade de voltar a vencer. Tem essa obrigação. O Sporting tem esta chama de motivação e organização, que são singulares e lhes dá continuidade, conforme têm expresso, neste momento, neste campeonato, até com melhor futebol. E o Benfica também tem a obrigação de ser campeão. Prevê-se um campeonato animado, excitante, emocionante, espero que sim. E espero que caia para o meu FC Porto", concluiu.