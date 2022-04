Antero e a conversa com Pinto da Costa sobre contratação de Moutinho: «A que horas é que ele chega?»

Antero Henrique e Pinto da Costa têm um passado de grande sucesso no FC Porto e o agora ex-dirigente dos dragões, em dia de celebração dos 40 anos da tomada de posse do presidente, recordou alguns episódios. O momento que antecedeu a contratação de João Moutinho ao Sporting foi um deles."Estávamos a fazer um passeio e eu disse-lhe: "Presidente, sabe que eu não gosto de falar-lhe de assuntos desta importância que não estão bem encaminhados, mas neste caso acho que temos fortes possibilidades de concretizar. O presidente terá de fazer a sua análise, mas temos fortes possibilidades de contratar o Moutinho para a próxima temporada." O presidente parou, olhou para mim e disse: "A que horas é que ele chega, Antero?", relembrou Antero Henrique, acrescentando que Pinto da Costa é uma inspiração para ele."Comecei a trabalhar no FC Porto em 1990, já o conhecia da nossa vida profissional, mas o primeiro contacto que tive com ele foi quando lhe apresentei uma maquete da revista Dragões. A forma como inspira, como gere o clube, como exige de cada um que lida com ele diariamente. Depois, no plano pessoal, o seu sentido de humor refinado e a sua memória imbatível. É uma pessoa de grandes caraterísticas. A sua ambição singular, aliada à missão da sua vida, serão sempre uma fonte de inspiração para mim", atirou o ex-administrador do FC Porto, em declarações ao Porto Canal.