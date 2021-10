ANTF defende Sérgio Conceição

A Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) defendeu Sérgio Conceição após Record dar conta de que a APAF fez uma participação do treinador do FC Porto junto do Conselho de Disciplina da FPF. Em comunicado, a ANTF considera que "inexiste motivo para a instauração de qualquer procedimento disciplinar" ao timoneiro dos dragões.





Na origem da participação estão as declarações de Conceição, proferidas esta sexta-feira, a criticar a atuação do VAR no lance que valeu a expulsão de Taremi, diante do Paços de Ferreira."É um tema que vai ofuscar o jogo com o Tondela. Se tenho de falar disso tenho de dizer o que sinto. Taremi é super-honesto com os colegas, com adversários e com os árbitros. Em todos os jogos pede desculpa aos adversários e aos árbitros. A imagem que criaram dele é de má-fé e pior do que isso... Ia dizer uma asneira, mas não posso. Vai toda a gente atrás, como alguns animais. O que espanta é que, não é só nesse lance específico do penálti, é que o árbitro pode até ser induzido em erro pela visão que tem do lance, mas ele tem muita gente que o pode alertar numa situação de que é um penálti claríssissimo. Das duas uma: ou não tem competência ou precisa de ir ao oculista. Na minha opinião. Se depende do critério, tudo bem, mas aqui é claro, como já aconteceu noutros lances. Temos a facilidade de colar rótulos nas pessoas e é mais fácil irmos atrás disso e não agirmos de acordo com as nosas convicções. O Taremi é extremamente honesto. Trabalha comigo já há algum tempo, passamos muito tempo juntos, em estágios. Há rótulos e selos que são colados às pessoas de forma que não é merecida. É este o caso", afirmou Sérgio Conceição."Tendo tomado conhecimento, pela comunicação social, da intenção da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol de apresentar queixa ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol contra o Treinador Sérgio Conceição, é esta Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) do entendimento que, além da apreciação objetiva sobre a (in)competência de qualquer agente desportivo, seja ele qual for, se enquadrar no direito à opinião, dentro, claro está, do que é socialmente aceitável, no caso concreto, inexiste motivo para a instauração de qualquer procedimento disciplinar ao Treinador em causa.Acresce que, os treinadores de futebol são frequentemente alvo das famosas "chicotadas", baseadas nos resultados e em tudo quanto de subjetivo possa existir, e não na sua competência, contrariamente ao que se passa em outros setores da sociedade!Neste sentido, reserva-se esta ANTF no direito de, após tomar conhecimento do teor concreto da referida participação da APAF, sobre a mesma tomar posterior público posicionamento na defesa do seu associado."