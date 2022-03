Anthony Lopes: «Todos sabem que tenho uma forte ligação com o norte de Portugal»

Anthony Lopes foi o homem escolhido, esta quarta-feira, para fazer a antevisão ao Lyon-FC Porto, da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa. Confrontado por Record com o facto de ser e pertencer a uma família portista, o guarda-redes internacional português prometeu, e isso até estava implícito, abordar o jogo com o profissionalismo de sempre."Todos sabem que tenho uma forte ligação a Portugal e, sobretudo, ao norte do país. Conheço muito bem o FC Porto e os seus jogadores, que têm grande experiência e talento. Já joguei contra outros clubes portugueses e, quando entro em campo, tento abstrair-me de toda a emoção, do passado e do historial", assegurou Anthony Lopes, no centro de treinos do Lyon.O guarda-redes da equipa adversária do FC Porto, tal como o seu treinador, também não quis alongar-se sobre a irregularidade do Lyon no campeonato, que ficou bem evidente no passado fim de semana, na derrota caseira, por 4-2, frente ao Rennes."O FC Porto vem para ganhar, tentar virar este resultado, porque sente a obrigação de ganhar para passar a eliminatória. Vamos ter que entrar em campo como se a eliminatória estivesse empatada a zero para passarmos à próxima fase", sugeriu Anthony Lopes, prosseguindo sobre os azuis e brancos e sobre a forma como eles vão encarar o jogo."Sei que eles vão apresentar uma grande intensidade no nosso estádio. Nunca se deve subestimar os adversários, muito menos este, porque o FC Porto é um grande clube, que conheço bem. Vão entrar muito fortes", acrescentou.A terminar, Anthony Lopes falou de Pepe, seu colega de seleção que estava em dúvida para o jogo de hoje, devido a um choque de cabeças com Paquetá no jogo da 1.ª mão."Conheço o Pepe pessoalmente e profissionalmente. A sua ausência seria sempre complicada para FC Porto, mas eles têm outras armas. Quanto ao Pepe, ele transmite confiança e tranquilidade aos colegas de equipa", rematou.