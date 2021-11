Antigo dirigente de Luis Díaz imagina-o entre dois gigantes ingleses

A evolução de Luis Díaz no FC Porto tem sido acompanhada com particular atenção e entusiasmo na Colômbia, onde todos perspetivam voos ainda mais altos para o extremo. Jaime Moscote, antigo dirigente do Junior Barranquilla, clube onde Díaz fez a sua formação, vê-o com características para entrar num de dois grandes clubes da Premier League."Gostaria de o ver em Inglaterra, porque é um futebol rápido, que se enquadra nas suas características e posição favorita, que é jogar como extremo, por fora, atacando e sendo veloz. Imagino-o no Liverpool ou Manchester United. Creio que seria algo muito bom para ele e para a liga, pelo estilo de um e do outro", referiu em declarações ao 'Gol Caracol'.Jaime Moscote não esquece o início da carreira de Luis Díaz, destacando a sua personalidade e capacidade de trabalho. Logo aí percebeu que o extremo chegaria à elite do futebol mundial."Há que ter em conta que não é só a sua qualidade como jogador que o define, mas também a sua forma de ser. O Luis Díaz é uma pessoa disciplinada, trabalhadora, dedicada ao clube e com um amor impressionante pela camisola. Foi assim quando começou a mostrar-se no Junior. É um tremendo futebolista. Sou amigo de Carlos Van Strahalen, agente do Luis Díaz, e falávamos sobre o futuro e a projeção de 'Lucho'. Sempre tive fé, desde que ele começou no Barranquilla FC, já que era boa pessoa. Sabíamos que iria evoluir até chegar à elite", referiu o antigo dirigente.