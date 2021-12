Folha agradece ao Hospital de Santo António após ter sido operado a aneurisma cerebral

António Folha já se encontra em casa a recuperar do problema de saúde que o levou a ser operado, na semana passada, no Hospital de Santo António, no Porto. O técnico do FC Porto B recorreu à sua conta no Instagram para agradecer a todos os profissionais de saúde daquela unidade hospitalar que o ajudaram durante o período de internamento."A todos os profissionais de saúde do hospital de Santo António, do serviço de urgência, do serviço de neurorradiologia, do bloco operatório, do serviço de anestesia, e do serviço de neurocirurgia, o meu profundo agradecimento por toda a vossa competência e gentileza para comigo. O meu muito obrigado", escreveu o antigo jogador dos dragões.Folha foi submetido a uma intervenção cirúrgica, devido a um aneurisma cerebral, estando agora a recuperar em casa. O técnico não pôde comandar a equipa B no jogo frente ao Ac. Viseu e também não o poderá fazer diante do Penafiel, amanhã, às 14h30.