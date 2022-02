António Folha: «Há pessoas fantásticas em todas as áreas e os milagres acontecem»

Um aneurisma cerebral atirou António Folha para a mesa de operações em meados de dezembro do ano passado. Com o problema ultrapassado, o técnico do FC Porto B recuperou a rotina de treinos e jogos. No final do duelo com o Sp. Covilhã, disputado esta segunda-feira, e cuja vitória sorriu aos dragões (3-1) Folha falou pela primeira vez do momento delicado que viveu."É bom voltar. Depois do que aconteceu, é especial, muito especial. A vida tem muito valor, mas às vezes não lhe damos assim tanto. Graças a Deus está tudo bem, correu tudo bem bem. Há pessoas fantásticas em todas as áreas e acontecem milagres", começou por afirmar o treinador da equipa secundária dos dragões.António Folha prosseguiu, assim, sobre as forças que o moveram no regresso ao ativo: "Voltar rapidamente porque esta é a minha vida... Sabendo que a emoção é muita e essas coisas todas, mas tem de ser, é o que tem de ser e eu não sei ser de outra forma. Estou muito contente por estar de regresso e pelo que os jogadores fizeram hoje".