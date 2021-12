António Folha operado com sucesso

"António Folha, treinador da equipa B do FC Porto, foi sujeito a uma intervenção cirúrgica para debelar um problema de saúde detetado recentemente", anunciaram os azuis e brancos esta quarta-feira, sem revelarem o problema de saúde do antigo jogador portista."A intervenção correu bem, pelo que o técnico e antigo jogador portista já se encontra em recuperação", acrescentou o FC Porto na nota publicada no site oficial.Posto isto, de acordo com as informações recolhidas por Record, será o treinador adjunto, Fábio Moura, a orientar a equipa secundária dos dragões no jogo com o Ac. Viseu, no Olival, marcado para domingo e referente à 15.ª jornada da 2.ª Liga.Recorde-se a propósito que Sérgio Conceição chamou ao treino de ontem 10 jogadores do FC Porto B, incluindo Bernardo, filho de António Folha. A equipa principal defronta hoje o Rio Ave, em jogo da Allianz Cup.