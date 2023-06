António Ribeiro renova e é promovido ao FC Porto B: «Adoro o Pepe»

? António Ribeiro e FC Porto renovam contrato

? Defesa Central 19 anos Vai integrar Equipa B

"Sinto-me preparado, pois foi para isto que trabalhei na formação do FC Porto"#FCPortoB #MarcaPorto pic.twitter.com/7Z88qwBtwo — FC Porto (@FCPorto) June 9, 2023

O FC Porto anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato de António Ribeiro, defesa-central que fez toda a época finda nos sub-19. Os dragões anunciaram ainda que o jogador vai subir à equipa B em 2023/24 e já o fotografaram com o novo equipamento."Sinto que é um desafio muito importante para mim e que é o passo que tenho de dar, estrear-me no futebol profissional. Sinto-me preparado, pois foi para isto que trabalhei na formação do FC Porto", afirmou António Ribeiro, em declarações à comunicação dos azuis e brancos.Sobre a grande referência que tem no futebol, o central não surpreendeu: "A minha maior referência e o meu maior ídolo é o Pepe, sem dúvida. É capitão, como eu, é um líder e sigo-o para todo o lado. Adoro o Pepe."Com 26 internacionalizações jovens por Portugal, reserva um objetivo muito específico. "O principal objetivo é chegar à equipa principal, esse é o meu grande sonho. Passar pela equipa B para depois chegar à equipa principal faz parte do processo e é para isso que trabalho todos os dias", admitiu.E, por fim, rematou sobre a renovação em si: "Até hoje, é o dia mais especial da minha carreira. Sinto-me orgulhoso do meu trabalho e agradeço ao FC Porto por me dar esta oportunidade. Estou muito feliz."