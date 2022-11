António Salvador na homenagem a Fernando Gomes: «Um exemplo como jogador e como homem»

António Salvador, presidente do Sp. Braga, esteve na Igreja das Antas a prestar tributo a Fernando Gomes, antigo avançado do FC Porto e que pertencia à estrutura do clube nos anos mais recentes."Todo o país e desporto em geral fica muito mais pobre. Uma figura incontornável do futebol português e internacional, jogador que foi bota de ouro duas vezes. Foi um grande jogador, marcou uma história no FC Porto e em Portugal", começou por dizer António Salvador aos jornalistas."Era uma pessoa extraordinária e tive oportunidade de conviver com ele nestes anos enquanto dirigente. Deixar uma palavra de apreço à família, à esposa e ao filho. É um exemplo como jogador e como homem", sublinhou o líder dos bracarenses.