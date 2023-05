Aos 80 anos, avó Alcina foi pela primeira vez ao Estádio do Dragão

Aos 80 anos, a avó Alcina teve a oportunidade de entrar pela primeira vez no Estádio do Dragão para assistir a um jogo do FC Porto. Acompanhada pelo neto Marco Costa, chefe de pastelaria, antigo concorrente de reality-show e figura pública, a avó Alcina esteve nas bancadas do Estádio do Dragão a assistir ao dérbi da Cidade Invicta, entre FC Porto e Boavista, que os dragões venceram por 1-0.

No final, a avó Alcina falou para os canais oficiais do clube. "É uma sensação que nem eu consigo explicar porque é tudo muito novo para mim, embora eu conheça o FC Porto há muitos anos. Mas nunca tinha entrado no estádio. Nada se compara ao Estádio do Dragão", disse.

Já no Instagram, Marco Costa também fez uma publicação onde agradeceu ao contributo dos amigos Wilson Manafá e André Franco, assim como do próprio FC Porto, em realizar o sonho da avó. "O que um neto faz por uma avó! Se é um sonho dela, torna-se um sonho meu! Tem o sonho de conhecer o estádio do Dragão. Sou do Sporting mas tenho a sorte de ter amigos em todos os clubes, que me ajudaram a concretizar este sonho! Quero desde já agradecer ao Wilson Manafá, ao André Franco e ao FC Porto por me ajudarem a realizar este sonho! O sonho começa agora. Parecemos duas crianças no carro, ela de 80, feliz por finalmente conhecer a casa do seu clube, e eu de 32, feliz por ver a alegria dela (ainda não sabe o que lhe espera). Grato por tudo!", escreveu Marco Costa, ainda antes da chegada ao Dragão.

Mais tarde, Marco Costa agradeceu ao FC Porto na publicação que o clube fez nas redes sociais sobre a presença da avó Alcina no estádio. "Só posso dizer obrigado a todos vocês. Ajudaram-me a realizar o sonho da minha avó. Sou leão, mas pelo dia de ontem estou eternamente grato ao Dragão. Futebol é Amor e isto é só sobre Amor! Obrigado", sublinhou.