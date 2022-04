APAF faz participação de Sérgio Conceição e Pepe por críticas a Hugo Miguel

As declarações de Sérgio Conceição Pepe sobre a arbitragem de Hugo Miguel no jogo entre FC Porto e Sp. Braga, desta segunda-feira, motivaram as queixas da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), que avançou com uma participação contra o treinador e o capitão dos dragões.Note-se que este é um procedimento habitual sempre que os líderes da arbitragem em Portugal consideram que a honra e a reputação dos árbitros foi lesada, pelo que seguirá queixa idêntica para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por parte do Conselho de Arbitragem.