APAF faz queixa contra Pinto da Costa e Sérgio Conceição

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vai apresentar queixa contra Pinto da Costa e Sérgio Conceição ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, confirmou. Em causa estão as declarações do presidente e do treinador do FC Porto após a derrota dos dragões frente ao Gil Vicente (1-2).De recordar que Pinto da Costa sugeriu, em declarações ao Porto Canal , que se acabasse com o VAR, tendo criticado as exibições das equipas de arbitragem nos jogos do FC Porto e do Benfica da jornada 22 da Liga. "Se para uns o VAR atua e para outros não, acabe-se com o VAR. Porque não se está a fazer nada, só se está a gastar dinheiro e a desvirtuar a verdade do campeonato", vincou o líder dos dragões.Por outro lado, Sérgio Conceição queixou-se de desigualdade . "Nos lances dúbios houve muito rigor e muita visualização, mas tem de ser para as duas equipas", lamentou o treinador.