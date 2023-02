Apenas três mil bilhetes disponíveis para a receção ao Inter Milão

O FC Porto anunciou durante a tarde de hoje que já só tem disponíveis três mil bilhetes para a receção ao Inter Milão, em jogo referente à 2.ª mão dos oitavos-de-final da Champions, agendado para o dia 14 de março.Dessa forma, quando ainda falta mais de um mês para o encontro, tudo aponta para o Estádio do Dragão venha a ter lotação esgotada.Também a propósito de bilhetes, refira-se que o FC Porto já colocou à venda os ingressos para o jogo frente ao Sporting, em Alvalade, agendado para o próximo domingo, relativo à 20.ª jornada da Liga Bwin.Cada bilhete custa 31 euros está apenas à disposição de detentores de Lugar Anual, sendo que cada pessoa poderá adquirir um bilhete mediante a apresentação de um cartão de sócio com Lugar Anual em formato físico ou através da App FC Porto.Numa oferta exclusiva online, com o preço total de 35 euros e igualmente limitada a uma compra por Lugar Anual, será lançado mais um Bundle FC Porto Away que inclui bilhete para o clássico e um voucher de 4 euros para rebater em futuras aquisições na FC Porto Store, informou o FC Porto no seu site oficial.