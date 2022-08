Apoio audível após o final

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar da derrota e da má exibição, o FC Porto não se pode queixar de falta de apoio por parte dos cerca de mil adeptos presentes nas bancadas em Vila do Conde. Mesmo depois do final da partida, quando o grupo se dirigiu à bancada onde estavam os portistas, não se ouviram assobios mas sim cânticos de incentivo e aplausos para a equipa, numa clara mensagem de que a derrota inesperada não afetou a relação.

Do lado do Rio Ave, o apoio também foi muito e fez-se sentir ao longo de todo o encontro. Já depois do 3-0 ouviram-se cânticos a pedir mais um golo e, ainda que tímidos, alguns ‘olés’.