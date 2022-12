Apresentação no Museu da fotobiografia de Pinto da Costa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A apresentação da fotobiografia de Pinto da Costa, que já estava anunciada para a próxima sexta-feira, vai decorrer no hall do Museu FC Porto, às 18 horas, sendo o acesso livre a todos os interessados. Se em condições normais já se previa que fossem muitos os adeptos a marcar presença no evento, mais serão agora, tendo em conta que nesse dia se disputará o FC Porto-Vizela, às 20h30, para a derradeira jornada da Allianz, onde os dragões poderão garantir o apuramento para os quartos de final.

Na cerimónia de apresentação de ‘Largos anos têm 14.600 dias’ estão confirmadas as presenças de Pinto da Costa, D. Américo Aguiar (bispo auxiliar de Lisboa, que é o autor do prefácio) e Rui Couceiro, editor da Bertrand. A obra conta com mais de 500 fotografias.