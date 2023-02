Aquecimento deu amarelo a João Marcelo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de ter esgotado as substituições a que tinha direito nos 90 minutos, com a entrada de Taremi, aos 87’, Sérgio Conceição manteve jogadores em exercícios de aquecimento até ao final do encontro.

Tal situação justifica-se pelo facto dos técnicos terem direito a uma substituição adicional, caso a partida seguisse para prolongamento. Ora, tendo em conta a vantagem mínima no marcador, o técnico portista optou por ter João Marcelo e Gonçalo Borges a aquecer, por precaução.

O central não entrou, mas acabou por ver um cartão amarelo por perturbar Ott, quando este tentava cobrar um canto.