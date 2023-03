Árbitro da final do Mundial do Qatar pela terceira vez no caminho do FC Porto

O FC Porto recebe o Inter Milão, terça-feira, a partir das 20 horas, no Estádio do Dragão, em jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e a UEFA nomeou o polaco Szymon Marciniak para dirigir o encontro.Trata-se do mesmo árbitro que dirigiu a final do Mundial do Qatar, entre a França e a Argentina, e que se encontra pela terceira vez no caminho do FC Porto, apesar de nunca ter apitado no Dragão.Já esta época, Szymon Marciniak foi o nomeado para o Atlético Madrid-FC Porto (2-1), da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em 2016/17, o polaco deu mais sorte aos dragões, quando dirigiu o jogo com a Roma, em Itália (0-3), onde a equipa de Nuno Espírito Santo carimbou o passaporte para a fase de grupos da principal prova de clubes da UEFA.Terça-feira, os campeões nacionais tentarão inverter a eliminatória, depois da derrota na 1.ª mão, frente ao Inter, por 1-0, e seguir para os quartos-de-final da Champions.Numa equipa de arbitragem totalmente polaca, Szymon Marciniak, de 42 anos, será assistido por Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, terá Tomasz Kwiatkowski no VAR assistido por Bartosz Frankowski, enquanto Pawel Raczkowski será o 4.º árbitro.