Árbitro do polémico Atlético Madrid-FC Porto reencontra dragões em Lyon

A UEFA divulgou os árbitros nomeados para os jogos desta quinta-feira, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. O duelo entre Lyon e FC Porto será dirigido por Ovidiu Hategan e o Monaco-Sp. Braga por Andreas Ekberg.O árbitro romeno volta a cruzar-se com os dragões esta temporada, depois de ter apitado o encontro de Madrid frente ao Atlético, na fase de grupos da Champions. Aí a sua prestação foi marcada pelo golo anulado a Taremi (o jogo viria a terminar empatado, sem golos) e pela expulsão de Mbemba. No final desse desafio, Sérgio Conceição frisou a qualidade dos árbitros portugueses e disse que no jogo do Wanda Metropolitano a equipa "que esteve menos bem no jogo" foi a de arbitragem.Hategan apitou também o Benfica-Bayern Munique (0-4) e ainda outros três jogos da fase de grupos da Champions e um dos oitavos-de-final, entre Atlético e Manchester United. No jogo de Lyon, terá o italiano Marco Di Bello como vídeo-árbitro, que foi também o VAR de serviço em Madrid.Quanto ao sueco Andreas Ekberg, reencontra o Sp. Braga sensivelmente um ano depois de ter apitado o jogo no Olímpico de Roma (derrota por 3-1) nos 16 avos-de-final da Liga Europa 2020/21. No VAR estará o holandês Jochem Kamphuis. Tal como Ovidiu Hategan, Andreas Ekberg marcou presença na fase final do Euro'2020, no verão passado.Artur Soares Dias está de regresso às partidas europeias, ele que apitou dois jogos na fase de grupos da Champions e um na Liga Europa, o mais recente em final de novembro. Na quinta-feira estará a dirigir o Basileia-Marselha, da Conference League, com os auxiliares Rui Licínio e Paulo Soares e o 4.º árbitro Tiago Martins. Nesta prova não há VAR.