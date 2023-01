Árbitro Nuno Almeida queixou-se de problemas físicos na reta final do Casa Pia-FC Porto

O encontro estava a entrar no quarto de hora final quando Nuno Almeida deu mostras de algumas dificuldades físicas. O árbitro terá sofrido uma ligeira entorse no pé esquerdo enquanto corria e foi testando a sua condição batendo com o pé no relvado. Acabou por prosseguir toda a partida, note-se, sem necessitar de assistência médica.

Outro momento inusual protagonizado pelo juiz aconteceu pouco depois, aos 80’, quando inadvertidamente bloqueou um passe de Wendell para Galeno, quando o extremo se desmarcava para o interior da área adversária. Sérgio Conceição não escondeu a sua irritação...