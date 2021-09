Árbitro russo dirige o FC Porto-Liverpool

A UEFA anunciou este domingo que nomeou o árbitro russo Sergei Karasev para dirigir o FC Porto-Liverpool de terça-feira. Igor Demeshko e Maksim Gavrilin são os árbitros assistentes, enquanto o VAR fica aos cuidados do alemão Bastian Dankert.





Esta será a segunda vez que Sergei Karasev dirigirá um jogo dos azuis e brancos na UEFA e não se pode dizer que seja um árbitro de boas memórias, pois foi ele que arbitrou o Feyenoord-FC Porto, na edição 2019/20 da Liga Europa, que terminou com triunfo dos holandeses.O FC Porto-Liverpool é referente à 2.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões. Na primeira ronda, os ingleses derrotaram o Milan e lideram a classificação, enquanto os portugueses seguem no segundo posto, com um ponto, alcançado face ao empate em Madrid, frente ao Atlético.