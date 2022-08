Arquivado processo ao FC Porto por alegada violação do dever de isolamento por Covid-19

O Conselho de Disciplina arquivou o processo de inquérito aberto ao FC Porto que tinha como objetivo apurar a "alegada violação do dever de isolamento relativo a doença Covid-19 por parte de jogadores", informou hoje o órgão disciplinar.Em causa estavam eventuais infrações aos artigos 118.º, 141.º e 167.º do Regulamento Disciplinar, relativo ao 'Plano de Retoma do Futebol Profissional' publicitado pela Liga Portugal e a FPF em setembro de 2020. Este processo de inquérito, aliás, foi aberto ainda na temporada 2020/21.O CD arquivou ainda um processo disciplinar relacionado com a "inobservância de outros deveres" no jogo entre o FC Porto B e o Arouca, de abril de 2021.