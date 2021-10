Arranca o ‘dragão tour’

Tondela será o primeiro ponto de paragem da equipa de Sérgio Conceição na tournée que vai enfrentar até à próxima paragem para as seleções, em novembro. Nos cinco jogos neste período, quatro deles serão disputados fora do Dragão. Depois da deslocação ao centro do país, amanhã, os portistas apanharão o avião para os Açores, onde vão defrontar o Santa Clara, na terça-feira, num encontro que diz respeito à Allianz Cup.





Segue-se o único jogo em casa, frente ao Boavista (dia 30), no dérbi da Invicta que antecede nova saída, desta vez a Milão, (3 de novembro). Resolvida mais uma cimeira internacional, os dragões regressarão à Invicta apenas para cumprir um plano de treinos, dado que o encontro seguinte será disputado fora de portas. A comitiva segue outra vez para os Açores para defrontar o Santa Clara (7 de novembro), no campeonato.